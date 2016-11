(gg) - Die Aktionsgruppe Fairkauf Reichenbach hat in den vergangenen 25 Jahren 18 665,55 Euro ihrer Erlöse an Entwicklungsprojekte gespendet - nicht 37 551 Euro, wie die EZ am vergangenen Montag berichtete. Die falsche Information entstammt einem fehlerhaften Plakat in der Jubiläumsausstellung der Aktionsgruppe im Rathaus Reichenbach. Es ist mittlerweile berichtigt worden.

