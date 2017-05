Große Bedeutung als Logistikstandort soll Plochingen nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in Zukunft haben, wenn es nach Bürgermeister Frank Buß geht. Deswegen bekannte sich der Rathauschef gestern beim Spatenstich für das neue Hafenverwaltungsgebäude wieder zum Engagement der Stadt am Neckar. Das Projekt wird pünktlich zum 50. Hafengeburtstag Anfang 2018 fertiggestellt. Neben einem moderneren Gebäude für die Direktion bringt das Projekt Platz für mehr Schiffsumschlag.

