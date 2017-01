(lsw) - Begleitet von Protesten hat die baden-württembergische AfD am Wochenende Bundestagskandidaten nominiert. Die Medien mussten wieder draußen bleiben. Die Mehrheit des Parteitags erwartete keine faire Berichterstattung.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat die baden-württembergische AfD am Wochenende die Nominierung ihrer Kandidaten für die Bundestagswahl fortgesetzt. Da die Zahl der Bewerber sehr groß sei, müsse die AfD einen weiteren Parteitag einberufen, um für jeden der 38 Wahlkreise einen Kandidaten zu ernennen, sagte Parteisprecher Markus Frohnmaier am Sonntagnachmittag in Nürtingen. Zum Teil hätten um einen Platz