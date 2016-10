(red) - So dick war das Halbjahresprogramm des Evangelischen Bildungswerks im Landkreis Esslingen noch nie. Auf 148 Seiten stehen Angebote im ganzen Landkreis. Gefragte Veranstaltungen gibt es gleich an mehreren Orten. Höhepunkte sind die Bildungswerk-Reihen in Esslingen, Kirchheim und Nürtingen, bei freiem Eintritt.

Das Reformationsjubiläum 2017 ist im neuen Programm bereits deutlich zu erkennen. So spricht der Friedensbeauftragte der EKD, Pastor Renke Brahms, am 19. November in Plochingen zu „Reformation und Friedensfrage“. In Esslingen gibt es einen ganztägigen Seminartag zu Martin Luther mit Professor Jörg Thierfelder und