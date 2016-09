Von Bianca Lütz-Holoch

„Das neue Haus, das hier entsteht, so manche Müh’ und Sorg’ beschert“. Was im Richtspruch für das neue Kleintierheim in den Kirchheimer Siechenwiesen schon mitschwingt, ist beim anschließenden Fest deutlich zu spüren: Der Tierschutzverein Kirchheim hat derzeit große Sorgen. „Es hat so viele Verzögerungen gegeben, dass der Tierheim-Neubau erst im März oder April bezugsfertig ist, statt wie geplant zum Jahreswechsel“, sagt Gabriele Holder, Vorsitzende des Tierschutzvereins Kirchheim. Ein Problem ist der Termin deshalb, weil der Verein samt Tieren aus seinen bisherigen Räumen in der Boschstraße ausziehen muss