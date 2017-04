Ecken entdecken, die man leicht übersieht, möchte der Fotodesigner Andreas Lang aus Neuhausen. Seine Fotografien vom Bodensee sind noch bis 7. Mai im Rathaus in Neuhausen zu sehen. Im ersten und im dritten Stockwerk zeigt Lang eine Auswahl, die Fernweh weckt. Das Wasser hat es dem begeisterten Kanuten angetan. Wenn es seine Zeit zulässt, setzt er sich ins Auto und fährt ans „Schwäbische Meer“. Dann lässt er sein rotes Kanu zu Wasser und paddelt einfach los. In dem angenehmen Seeklima bekomme er manchmal den Eindruck, er sei in einer „mediterranen Landschaft“. In Überlingen an der Promenade etwa wachsen Palmen.