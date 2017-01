Auf noch mehr Durchgangsverkehr müssen sich die Nellinger einstellen, wenn ab Spätsommer der Festo-Knoten und die Kreuzung an der Nellinger Linde umgebaut werden. Denn die heute schon starke Verkehrsbelastung in der Esslinger und in der Denkendorfer Straße, die dann als einzige Alternativen bleiben, wird während der Bauzeit von rund sechs Monaten nochmals deutlich zunehmen. Das betrifft vor allem den südlichen Bereich der Ortsdurchfahrt, wo sich im Feierabendverkehr die Zahl der Kraftfahrzeuge nach heutigen Prognosen um 50 Prozent erhöhen wird. Statt derzeit 1000 werden es dann in der abendlichen Spitzenstunde