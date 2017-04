Von Harald Flößer





Für die Triathleten sind am diesem Abend zwei Bahnen reserviert. Schlechte Terminwahl. Vermutlich ist nicht genügend Platz, um im Wernauer Hallenbad seine Bahnen zu ziehen. Aber die Bedenken erweisen sich als unberechtigt. Es sind zwar etliche Schwimmer im Becken, aber alle bewegen sich so diszipliniert auf den restlichen Bahnen, dass jeder zu seinem Vergnügen kommt. Seit das Stadtbad im benachbarten Plochingen geschlossen wurde, registriert man in Wernau deutlich mehr Zulauf. Ab dem September soll auch das Schulschwimmen deutlich ausgeweitet werden. Doch der öffentliche Badebetrieb soll darunter nicht leiden. Die Preise sind nicht überteuert. 4,50 Euro kostet die Einzelkarte (bis drei Stunden). Kinder und Jugendliche zahlen 2,70 Euro.

Anzeige

Doch nicht nur die Schwimmsportler kommen im Wernauer Hallenbad auf ihre Kosten. Vor neun Jahren hat die Stadt viel Geld investiert, um vor allem Familien mit Kindern Badespaß zu ermöglichen. Es sind nicht die topmodernen Attraktionen, mit denen Wernau aufwarten kann. Aber gerade für die Allerkleinsten reicht zum ausgelassenen Spielen oft schon eine Wasserrutsche oder die Schlange am Beckenrand. Die größeren Kinder können sich an der Kletterwand austoben. Viele Eltern schätzen die ruhige und familiäre Atmosphäre und ziehen das Wernauer Bädle den großen und eher unübersichtlichen Spaßbädern vor.

Anzeige

Eine Etage höher öffnet sich den Besuchern eine Wellness-Oase, die in der Region ihresgleichen sucht. Nicht wegen der Größe. Mit 2500 Quadratmetern ist die Wernauer Saunawelt im Vergleich zu anderen Wohlfühl-Tempeln ziemlich klein. Es ist die original maurische Architektur, die der Einrichtung ein orientalisches Flair und damit eine unverwechselbare Note verleiht. Dafür hat man beim Bau großen Aufwand betrieben. Gerne erzählt Bürgermeister Armin Elbl die Geschichte, als Stadtbaumeister, Architekt und andere Kollegen eigens nach Marokko gereist sind, um dort direkt Accessoires wie Decken, Wandfließen oder Leuchten zu kaufen. Der Mühen haben sich gelohnt: Das Quadrium hat sich schon bald nach seiner Eröffnung im September 2004 als Besuchermagnet etabliert. Um die 40 000 Gäste habe man jedes Jahr, berichtet Rathauschef Elbl. Der Stadt beschert das Quadrium jedes Jahr ein erhebliches Defizit, aber man ist auch stolz darauf, so eine Perle zu besitzen.

Das Angebot ist viel übersichtlicher als beispielsweise im Fildorado oder in den Schwabenquellen, aber von hoher Qualität. Die Gäste schätzen das, vor allem wegen der familiären Atmosphäre kommen die meisten regelmäßig. Man kennt sich vom gemeinsamen Schwitzen und Relaxen. Wer es nach einen anstrengenden Arbeitstag langsam angehen lassen will, ist in der Meditationssauna richtig. Bei 55 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 60 Prozent findet der Saunafan ein besonders schonendes und reizarmes Raumklima. Es geht aber auch mit viel mehr Power, beispielsweise in der Art-Maroc-Sauna (80 Grad), in der Rosen-Sauna (85 Grad) oder in der klassischen Aufguss-Sauna (95 Grad). Wenn dort Aufgussmeisterin Silvia mit ihrem trockenen Humor das Kommando übernimmt, öffnet sich garantiert auch die letzte Schweißpore.

Die Preise sind angemessen. Für drei Stunden Wellness zahlt man 14 Euro, Frühaufsteher kommen mit 11,50 Euro billiger weg. Die Tageskarte kostet 19 Euro.

Wer sich etwas Besonderes gönnen möchte, bucht einen Termin im Hamam und lässt sich vom Tellak (Bademeister) einseifen und massieren wie die Sultane schon vor Hunderten von Jahren. Im Wellness-Bereich, aber auch im Hallenbad sind zusätzlich Räume eingerichtet, in denen man alle Arten von Massagen oder Anwendungen genießen kann, ob ayurvedisch, Klangschalen, Touch Life, Hot Stone oder Salzpeeling.

Zwischendurch ein Nickerchen in einem der ebenfalls stilvoll eingerichteten Ruheräume oder ein kühles Getränk und dazu einen leckeren Salat an der Casablanca-Bar - so klingt der Tag perfekt aus.

Die Qual der Wahl

Wellness im Vergleich: In der Region Stuttgart gibt es viele Bäder mit Wellnesslandschaften. Sieben von ihnen hat die Redaktion der Eßlinger Zeitung ausgewählt. In den vergangenen Wochen haben wir ausgewählte Wellnessbäder im Kreis Esslingen und in der näheren Umgebung getestet und das Angebot kritisch unter die Lupe genommen. Für diesen Test haben wir Kriterien festgelegt (siehe Grafik). Nach dem Leuze in Stuttgart, dem Merkel‘schen Bad in Esslingen, der Panorama Therme in Beuren, dem Fildorado in Bonlanden, den Schwabenquellen in Möhringen und dem F3 in Fellbach ist heute das Quadrium in Wernau dran. Im Internet können sich die Leserinnen und Leser am Test beteiligen.

http://www.esslinger-zeitung.de/wellness

Welches ist Ihre liebste Wellness-Landschaft? Stimmen Sie im Internet über Ihren Favoriten ab. Vergeben Sie für jedes Kriterium bis zu fünf Punkte. Zusätzlich können Sie auf unserer Homepage oder auf Facebook kommentieren, was ihnen an den jeweiligen Bädern am besten gefällt und weshalb Sie dafür votieren. Über Begründungen freuen wir uns - eine Auswahl Ihrer prägnanten Begründungen wird am Ende veröffentlicht. Jeder, der beim Bädertest abstimmt, nimmt an der Verlosung für zwei Tageskarten im Bad seiner Wahl teil. Die Abstimmung geht bis zum 1. Mai 2017. Die Gewinner werden per Mail informiert. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter der Firma Bechtle Verlag & Druck. Gewonnen werden können ausschließlich Karten aus einem der im Wellness-Bädertest vorgestellten Bäder.

Preis-Leistung

Vielfalt der Wasseraktivitäten

Angebote für Kinder/Familien

Sauna mit Events/Aktionen

Gastronomie

Parkplätze/Erreichbarkeit ÖPNV