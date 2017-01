Etwa 170 allgemeinbildende Schulen gibt es im Kreis Esslingen. Aber in nur 17 Hallenbädern können die Klassen derzeit Schwimmunterricht nehmen. Drei weitere stehen aktuell nicht für den Schulunterricht zur Verfügung. „Man kann sich an fünf Fingern abzählen, dass das nicht reichen kann“, sagt Hans Dörr, Kreisvorsitzender Esslingen-Nürtingen bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Für ihn ist fraglich, ob die im Bildungsplan festgeschriebenen Ziele im Bereich der Schwimmfähigkeiten so umgesetzt werden können: Bis zum Ende der vierten Klasse sollen die Grundschüler sich „in mindestens einer