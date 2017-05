Die Albert-Schweitzer-Schule (ASS) und die Ludwig-Uhland-Schule (LUS) teilen sich bisher eine 75-Prozent-Stelle für die Schulsozialarbeit, die beim Kreisjugendring (KJR) angesiedelt ist. Künftig sollen es 125 Prozent sein. Veränderungen in der Gesellschaft und in Familien machen sich im Schulalltag bemerkbar. Vor allem der Bedarf an Einzelfallhilfe, die Beratung von Familien und Lehrern und die Notwendigkeit, Benachteiligungen in der Bildung abzubauen, haben stark zugenommen. Das berichteten die Schulleiterin Claudia Zährl (LUS) und ihr Kollege Martin Klein (ASS) Anfang des Jahres im Gemeinderat. Sie