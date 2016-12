Schulleiter bittet Eltern um Hilfe

PLOCHINGEN: Angespannte Personalsituation am Gymnasium - Es mangelt an Vertretungslehrern

Fast 90 Wochenstunden Unterricht fallen derzeit am Plochinger Gymnasium aus. Es fehlt insbesondere an Vertretungskräften für schwangere Lehrerinnen. Schulleiter Heiko Schweigert hat sich deshalb zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen: In einem Brief bittet er Eltern um Mithilfe. Falls sie eine Lehrbefähigung hätten oder jemand mit Befähigung kennen, mögen sie sich bei der Schule melden.