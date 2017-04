Man sieht es an den Müllcontainern im Schulhof: Die Vorarbeiten sind schon angelaufen. Aber gleich zu Beginn der Sommerferien wird es an der Grund- und Werkrealschule in Schanbach richtig ernst: Das Gebäude wird in zwei Abschnitten rundum saniert. Den Anfang macht der Nebentrakt mit einem Kostenaufwand von 3,2 Millionen Euro. Ein Jahr später ist das Hauptgebäude an der Reihe. Und danach will die Gemeinde Aichwald die Modernisierung der Schulaußenstellen in den Ortsteilen Aichelberg und Aichschieß angehen. Eine Mammutaufgabe, die Bürgermeister Nicolas Fink ohne Kredite bewältigen möchte.

Anzeige