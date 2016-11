Mandel- und Schokoduft locken Besucher an

In Hohengehren steigt einem der Duft von gebrannten Mandeln schon von weitem in die Nase. Am Stand der Stiftung für Stifter stehen Michael Hirschmann und Herbert Schrag. Der eine verrührt mit einem Gehilfen samt Riesenkochlöffel im Topf die Mandeln mit der Zuckerzimtmasse, der andere lässt Früchte in dunkler Schokolade baden. Michael Hirschmann kennt seine Leidenschaft für die gebrannten Mandeln schon lange: „Beim Martinsmarkt wurde ich einst in die Kunst des Brennens eingeführt, seitdem bin ich mit Herzblut dabei.“ Mehr als zehn Mal hat er am Weihnachtsmarkt, der