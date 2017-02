Von Miriam Schröder und Harald Flößer

Die ersten Bäume sind gefällt, wild wuchernde Hecken beseitigt, in wenigen Tagen werden auch die Bagger anrollen. Am 6. März beginnen die Arbeiten für die Neugestaltung der Grünen Mitte in Ruit. Die rund 800 000 Euro teure Schönheitskur erfolgt nach den Plänen, die 2012 aus einem städtebaulichen Wettbewerb hervorgegangen sind. „Die Grüne Mitte hat viel Potenzial“, sagt Christoph Ruth, Projektleiter der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft (SEG) Ostfildern. Dieses auszuschöpfen, hält Baubürgermeisterin Monika Bader aus mehreren Gründen für wichtig: Die Grünfläche mitten im Ort solle Raum für Naherholung