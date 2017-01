Scharfer Blick auf hübsche Mümmelmänner

KÖNGEN: Mehr als 250 Kaninchen stellen sich bei der Kreisschau der Kleintierzüchter der Jury - Geflügel fehlt wegen der Vogelgrippe

Bei den Kaninchen ist es wie bei den Menschen: Wer Schönheitskönig oder -königin werden möchte, muss eine Reihe von Kriterien erfüllen und außerdem Haltung beweisen. Mehr als 250 besonders hübsche Exemplare sind heute noch von 10 bis 16 Uhr in der Kreisschau in der Bilderhäuslenstraße 5 in Köngen zu bewundern, wo sie bereits am Donnerstag von den Preisrichtern beurteilt wurden.