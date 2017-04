(red)- Im Zeichen der Schafe steht das Freilichtmuseum in Beuren am Wochenende, 22. und 23. April. Dort finden jeweils von 11 bis 18 Uhr die Schäfertage statt mit einem vielfältigen Programm „Rund um Schippe, Pferch und Karren“. Sie knüpfen an die in Württemberg weit zurückreichende Tradition der Wanderschäferei und ihrer Feste an. Da die Parkplätze am Freilichtmuseum begrenzt sind, richtet der Landkreis am Sonntag einen kostenlosen Ausweichparkplatz im Tiefenbachtal (ehemaliges Bundeswehrdepot) und einen Buspendeldienst von 10.30 bis 18 Uhr ein. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, fährt aus Richtung Stuttgart mit dem