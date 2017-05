Schadensbilanz der Betriebe

NÜRTINGEN: Stromversorgung ist wieder stabil

„Technisches Versagen“ nennt Stadtwerkechef Volkmar Klaußer als Ursache des mehrstündigen Stromausfalls in Nürtingen am Mittwoch. Das Problem ist bei Wartungsarbeiten entstanden. Firmen arbeiten an einer Schadensbilanz.