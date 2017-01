Neu, neu, neu heißt es entlang der Gleise in Plochingen. Wo sich bislang vor allem Gewerbebrachen aneinanderreihen, werden peu à peu neue Gebäude hochgezogen. Nachdem bereits 2012 die Feuerwache in der westlichen Eisenbahnstraße fertig gestellt wurde, soll im März die Seniorenresidenz Wilhelmspark direkt gegenüber dem Bahnhof eröffnen und auch die Malteser wollen noch in diesem Jahr in ihr Rettungszentrum neben der Feuerwehr einziehen. Die Stadt will in diesem Jahr zudem die Weichen für weitere Neubauten stellen. Schließlich muss sie sich beeilen, um noch von den Landesfördermitteln zu profitieren.

