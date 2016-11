Die Gemeinde Lichtenwald wird im Haushaltsjahr 2017 viel Geld in die Hand nehmen. Der Gemeinderat hat einstimmig ein Investitionsprogramm in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro beschlossen. Allerdings wird nur ein vergleichsweise geringer Betrag in tatsächliche Investitionen fließen. Der Löwenanteil in Höhe von etwa 1,45 Millionen Euro wird für die Rückzahlung von Krediten und die Entschuldung der Mehrzweckhalle verwendet.

„Auf den ersten Blick haben wir ein recht umfangreiches und knackiges Gesamtvolumen vor uns“, sagte Lichtenwalds Kämmerer Rolf-Dieter Rieker im Gemeinderat bei der Vorlage