„Hier staunen auch Leute aus Industriebetrieben, was der Roboter am lebenden Objekt auf die Reihe kriegt“, sagt Landwirtschaftsmeister Schnerring. Wenn Lassie oder Christa in die Melkgasse laufen, fährt der Roboterarm laut summend in die Startposition neben dem Euter. Ein Laserstrahl vermisst die Zitzen. Dann rollt ein Bürstenset die Zitzen sauber und stimuliert gleichzeitig die Kuh zur Milchabgabe. Schließlich stülpt der Roboter die vier Melkbecher über die einzelnen Zitzen, klemmt sie fest und fängt an zu pumpen. In transparenten Schläuchen strömt die Milch in den Sammelbehälter mit Waage. Ein Sensor hält