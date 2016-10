100 Prozent? „Das kann gar nicht sein.“ Bernhard Richter (parteilos)war kurzfristig verblüfft, als das Ergebnis des Wahlbezirks 5 an der Leinwand im Ratssaal erschien. Aber tatsächlich war auf allen 160 gültigen Wahlscheinen, die in der Urne im Rathaus gelandet waren, 160 mal sein Name angekreuzt. Auch im Wahllokal im katholischen Kindergarten erhielt Richter 100 Prozent. „102 Prozent wäre schlecht gewesen“, kommentierte Plochingens Bürgermeister Frank Buß, der wie viele andere Kollegen zum Gratulieren gekommen war.

Um 18.51 Uhr gab Wolfgang Baumann, der stellvertretende Bürgermeister, das Ergebnis bekannt.