In den vergangenen beiden Jahren haben Archäologen des Landesdenkmalamts im Gebiet der Baustelle für die Schnellbahnstrecke in Wendlingen bei Grabungen wichtige Erkenntnisse über die Siedlungsgeschichte in der Region gewonnen. Besonders der Fund eines Gräberfelds mit 118 Bestattungen aus dem sechsten und siebten Jahrhundert förderte spannende Einblicke in diese Epoche zutage. Die Grabungsleiterin Inga Kretschmer berichtete am Donnerstag über die Ausgrabung und die Bedeutung der Funde.

Seit dem 19. Jahrhundert ist bekannt, dass das Gebiet der Wendlinger Gemarkung bereits zur Römerzeit