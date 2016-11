Die meisten ihrer Bekannten haben Rita Hess abgeraten. Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um das alte Kassenhäuschen einer Tankstelle zu einem Mini-Restaurant umzubauen. Aber da hatte sich die Fellbacherin schon in den Raum verliebt, in dem sie jetzt an der Esslinger Straße 17 in Wernau ihr „Geckos Bistro“ betreibt.

Ältere Wernauer erinnern sich noch ans gut geführte Café Eitel und das spätere Lokal gegenüber den damaligen Sportanlagen. Es wurde im Volksmund „Texas-Bar“ genannt und war bei den jungen Leuten beliebt, gerade, weil es sich etwas außerhalb des Ortes befand und die