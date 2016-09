Von Greta Gramberg

Der ohnehin graue Morgen begann für tausende Pendler heute mit wachsender Wut im dichten Verkehr auf der A 8. Denn noch immer war die Ausfahrt Wendlingen gesperrt und noch immer die Fahrbahn in Richtung Stuttgart auf zwei Spuren reduziert. Nur die Auffahrt von der B 313 auf die A 8 war an dieser Stelle zumindest einspurig möglich. Dabei hatte das Regierungspräsidium Stuttgart vergangene Woche noch angekündigt, dass die Baustelle in der Nacht auf Montag verschwunden sein soll– diesmal ohne das sonst bei Baustellen übliche Wort „voraussichtlich“ zu erwähnen.

Gemalt wird nur im Trockenen

Der eine oder andere hatte sich nach