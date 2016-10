Osnabrück (dpa) - Der baden-württembergische Unternehmer Walter Feeß ist am Mittwoch zusammen mit zwei anderen Preisträgern mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden. Die drei Pioniere in Sachen Recycling und Ressourcenschonung teilen sich die mit 500 000 Euro dotierte Auszeichnung, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt am Mittwoch in Osnabrück mitteilte. Neben dem Unternehmer Feeß aus Kirchheim werden der Amsterdamer „Fairphone“-Entwickler Bas van Abel und die Bauingenieurin Angelika Mettke aus Cottbus geehrt.

Mettke und Feeß gelten als Pioniere beim Recycling von Beton. Van Abel wird für die Entwicklung des „Fairphones“ gewürdigt, einem Smartphone, das mit Blick auf Ressourcensparsamkeit und soziale Verantwortung in der Produktionskette entwickelt wurde. Die drei Preisträger erhalten die Auszeichnung am 30. Oktober von Bundespräsident Joachim Gauck in Würzburg.

Anzeige