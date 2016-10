Von Elisabeth Maier

Bei strömendem Regen diskutiert der Wendlinger Horst Matt mit einer Bürgerin über den Erhalt der Johanneskirche. Der Infostand des Freundeskreises und der Bürgerinitiative „Rettet die Johanneskirche“ ist an diesem Samstag eher spärlich besucht. In einer Pappkiste liegen Flugblätter. Einige Ränder hat der Regen aufgeweicht. Auf eigene Kosten haben die evangelischen Christen einen Flyer gedruckt, in denen ihre Argumente für den Erhalt des Gotteshauses in der Stadtmitte zusammengefasst sind. Und auch die Banner mit einem Foto der Zeltdach-Kirche haben sie selbst finanziert.

Seit Wochen sind die Streiter für den Erhalt der Kirche