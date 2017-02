(pst) - Während der vergangenen Wochen mit Schnee und strengem Frost hatte es bei flüchtiger Betrachtung den Anschein, als ob bei der Sanierung des Hochdorfer Rathauses Stagnation herrsche. Kämmerin Lydia Haller zerstreute in der Gemeinderatssitzung diese Befürchtungen und berichtete, dass die Arbeiten an der technischen Ausstattung im Innern des Gebäudes zügig voran gehen. „Die Möbel sind geliefert worden, die Medientechnik ist bereits installiert und die Lüftungsanlage wird demnächst technisch abgenommen“, fasste sie den Stand zusammen. Seit dem Ende der Frostperiode werde auch wieder an den Außenanlagen gearbeitet, der Einbau der