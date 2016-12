(pd) - Für ihren Rathausneubau hat die Gemeinde Altbach ihr drittes Ausschreibungspaket vergeben. Die Ergebnisse sind unterschiedlich: Die Estricharbeiten kosten nur knapp halb so viel wie berechnet. Das liegt an neun Angeboten und günstigen Preisen für die Dämmung. Der teuerste Anbieter war bei diesen Arbeiten mehr als 60 Prozent teurer als der günstigste Anbieter. An den Metallbauarbeiten waren hingegen nur zwei Firmen interessiert. Diese Arbeiten kosten ein Drittel mehr als erwartet, ein Plus von über 40 000 Euro. Insgesamt waren die Ergebnisse des dritten Ausschreibungspakets aber etwas günstiger als berechnet. Nach drei