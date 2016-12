(gg) - In dem Bericht „Der Stöpsel ist gezogen und das Sparen geht noch weiter“, erschienen am 16. Dezember in der EZ, ist ein Fehler unterlaufen. Bei der Hauptberatung zum Haushaltsplan 2017 im Gemeinderat Plochingen hat nicht CDU-Sprecher Reiner Nußbaum die Haushaltsrede für seine Fraktion gehalten, sondern sein Stellvertreter und CDU-Ortsvereinsvorsitzende Ralf Krasselt. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

