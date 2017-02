Die Touren sind in vier Kategorien eingeteilt: Es gibt es gemütliche Tagestouren mit maximal 35 Kilometern Länge - besonders für Ungeübte und Familien mit Kindern geeignet -, leicht sportliche Touren mit einer Strecke von 30 bis 60 Kilometern und sportlich anspruchsvolle Touren, die im Umkreis von 100 Kilometern zu interessanten Zielen in der Region führen. Radlern mit sportlichem Ehrgeiz und Ausdauer kommen die langen und schnellen Ausfahrten gerade recht. Zudem stehen weiter Veranstaltungen und Informationen im Heft, wie der Esslinger Radbasar am 19. März oder Informationen über die Radboxvermietung und vieles mehr.

