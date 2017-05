Purcell überzeugt

DENKENDORF: Techtextil Innovation Award für DITF

(red) - Die internationale Fachmesse Techtextil in Frankfurt ist mit 1789 Ausstellern aus 86 Ländern das führende Forum für den Textilen Sektor. Die Verleihung des Techtextil Innovation Award stieß auf reges Interesse. In der Kategorie „New material“ behauptete sich der an den DITF Denkendorf entwickelte Verbundwerkstoff Purcell.