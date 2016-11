(red) -Das Programm für das erste Halbjahr 2017 der „Monatsangebote“ in Filderstadt ist erschienen. Es ist ein Angebot für bürgerschaftliches Engagement und Seniorenarbeit. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Werksbesichtigung bei Herma in Bonlanden, ein Besuch der Reitsport-Sattlerei Fellbach und eine Erkundung des Österbergs in Tübingen. Interessierte können sich jeweils im Vormonat für das Angebot des Folgemonats anmelden. Das Programmheft liegt in den Bürgerämtern aus und steht auf www.filderstadt.de zum Download zur Verfügung.

Nähere Informationen zu Angeboten und Anmeldung gibt es beim Amt für