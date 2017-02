(red) - Im Laufe des Samstag sind der Polizei mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis Esslingen gemeldet worden. Im Rahmen der Ermittlungen werden eventuelle Tatzusammenhänge geprüft und die Spuren an den Tatorten von Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert, wie die Polizei gestern mitteilte. In Aichtal-Aich hielt eine massive Hauseingangstüre den Aufbruchsversuchen stand, ebenso wie ein einbruchshemmendes Fenster an einem Reihenhaus in der Parksiedlung in Ostfildern. An einem weiteren Gebäude in der Parksiedlung gelang es den Einbrechern die Terrassentüre zu öffnen, das Haus zu durchsuchen und einen Geldbeutel mit mehreren hundert