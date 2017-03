Podium für Sprachenvielfalt in Schulen

KÖNGEN: Preisverleihung im interkulturellen Schülerwettbewerb „Unser mehrsprachiges Klassenzimmer“

(red) - Mit dem Schreibwettbewerb „Unser mehrsprachiges Klassenzimmer“ für Schulklassen unterschiedlicher Schularten wollte das Staatliche Schulamt Nürtingen „ein besonderes Podium für die Sprachenvielfalt in den Klassenzimmern“ schaffen, erläutert die Leitende Schulamtsdirektorin und Jury-Vorsitzende Corina Schimitzek. In der Mörikeschule in Köngen fand die Preisverleihung statt.