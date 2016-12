Die Mozartschule in Neuhausen ist schon jetzt viel zu eng. Und die Schülerzahlen werden weiter wachsen. Deshalb gab die Gemeinde Neuhausen eine Machbarkeitsstudie für die Schulentwicklung in Auftrag. Weil die Grundschule wohl in absehbarer Zeit sechs Züge haben wird, soll an der Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule ein Neubau für eine zweite Grundschule entstehen. Im Gemeinderat wurde die Expertise nun vorgestellt.

Der Architekt und Stadtplaner Daniel Schönle, Vertretungsprofessor an der Universität Stuttgart, hat mit dem Büro Schneidermeyer ein Konzept für die Schulen in Neuhausen