(red) - Die Frühlingszeit, das ist für Gartenliebhaber die Zeit des Pflanzen und Gestaltens. Daher bietet das Team der Interessenbörse der Zehntscheuer eine Frühjahrspflanzenbörse am Samstag, 8. April, von

9 bis 12 Uhr auf dem Deizisauer Marktplatz an. Nach dem Prinzip der Warentauschtage können Zimmer- und Gartenpflanzen, Stauden, Samen und Ableger verschenkt werden. Es ist möglich, die Pflanzen bereits am Vortag zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Marktplatz oder am Samstagmorgen bis spätestens 9.30 Uhr am Stand der Pflanzenbörse, ebenfalls auf dem Marktplatz, anzuliefern. Interessenten können am Samstag ab 9 Uhr