Der 29-Jährige übernimmt ab heute die Pfarrstelle in Baltmannsweiler. Ihm war der Pfarrberuf quasi in die Wiege gelegt, sind doch beide Eltern Theologen. Studiert hat Dörrfuß in Tübingen, Hamburg und Berlin, bevor er in Heilbronn-Horkheim sein Vikariat absolvierte. Jonathan Dörrfuß motivierten zwei Dimensionen der Theologie: „Einerseits beinhaltet sie eine tiefe intellektuelle Auseinandersetzung mit Fragen des Göttlichen und der letzten Dinge, andererseits hat sie aber auch ganz viel mit Menschen zu tun, die man als Pfarrer ja in vielen Lebenslagen und Lebensfragen begleitet.“

Benjamin Braitmaier hat in Tübingen, Leipzig, Budapest und