(aia) - Das Reichenbacher Freibad soll am 13. Mai in die Saison starten. Für Badefans ist das noch lange hin, für die Gemeinde nicht: Da eine der beiden Fachkräfte gekündigt hat, wisse man noch nicht, ob man pünktlich öffnen könne, sagte Bürgermeister Bernhard Richter. Es sei schwierig, Fachpersonal zu finden. Im Gemeinderat sollte es in erster Linie um die Gebühren fürs Freibad gehen. Sie bleiben unverändert, wobei die SPD und die Grünen, signalisierten, dass sie im kommenden Jahr für eine Erhöhung aufgeschlossen wären. Freie Wähler und CDU hätten teilweise schon jetzt eine „moderate Erhöhung“ befürwortet. Doch jetzt gilt es,