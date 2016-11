Mit der Planung wurde der Stuttgarter Architekt Heinz Rall beauftragt, der für die Stadt die neue Siedlung geplant hatte. 1958 war Baubeginn für ein Gemeindezentrum mit Jugendräumen, Hausmeisterwohnung und einem Kindergarten. In Letzterem wurden fortan auch die Gottesdienste gefeiert. Mit Edelgard Dieterich erhielt der Stumpenhof drei Jahre nach dem Baubeginn die erste eigene Seelsorgerin.

1965 startete dann der Bau der Kirche am Teckplatz. „Architekt Rall lag daran, eine Kirche zu errichten, die von einem sachlichen und klaren Baustil geprägt war. Die Kirche sollte sich in Form und Material klar vom Umfeld unterscheiden, aber doch in einer