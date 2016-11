Beim Blick auf das Ticket vergeht manchem Passagier die Reiselust. Zusätzlich zum eigentlichen Preis zahlen die Fluggäste eine Gebühr. Die beträgt bis zu 42 Euro pro Ticket. Die meisten Fluggesellschaften geben so Kosten für die Nutzung weiter. 2,7 Milliarden Euro sind das pro Jahr an deutschen Airports. Dabei gibt es erhebliche Unterschiede. Frankfurt, München und Hannover sind nach einer Statistik des Bundesverbandes Deutscher Fluggesellschaften (BDF) am teuersten. Stuttgart liegt da im Mittelfeld.

„Direkt vergleichen kann man das nicht, denn je nach Größe ist die Infrastruktur der