(red) - Die Stadtwerke Filderstadt haben in ihrem P+R-Parkhaus an der Filderbahnstraße beim S-Bahnhof in Bernhausen und im Parkhaus „Schlössle“ an der Oberen Bachstraße ebenfalls in Bernhausen neue Automaten aufgestellt. Jetzt können die Kunden ihre Parkgebühren außer mit Münzen auch mit ihrer EC-Karte zahlen. An dem Automaten im Erdgeschoss des P+R-Parkhauses gibt es zudem die Möglichkeit, mit Geldscheinen zu zahlen. In diesem Parkhaus stehen circa 350 Stellplätze zur Verfügung. Bis zu zwölf Stunden kostet das Parken einen Euro, zwei Euro werden für zwölf bis 24 Stunden fällig. Jeder weitere Tag kostet fünf Euro. Die Höchstparkdauer