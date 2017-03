Palma de Mallorca ist Spitzenreiter

Stuttgarter Sommerflugplan hat 116 Ziele in 34 Ländern

Mit 116 Zielen in ganz Europa ist das Streckennetz des Stuttgarter Flughafens geringfügig ausgedünnt. 2016 gab es 120 Flüge. 43 Fluggesellschaften fliegen zu Zielen in 34 Ländern. Spitzenreiter bei den Zielen ist Palma de Mallorca. Wie sich Flüge in die Türkei nach dem Putschversuch und den Terroranschlägen entwickeln, ist nach den Worten von Flughafendirektor Georg Fundel offen. Turkish Airlines fliegen von Stuttgart aus aber weiter fünfmal täglich nach Istanbul.