Geschäftsführer Takeshi Kyogane erläuterte den Mitarbeitern in einer Betriebsversammlung die Pläne. Die weitere Spezialisierung in Aich beinhalte den Abbau eines Teils der rund 320 Arbeitsplätze, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Auf Nachfrage sagte Personalleiterin Marieke Sauer-Ploegmakers, dass man noch keine genaue Zahl nennen könne, da die Gespräche mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft Verdi erst begonnen haben. Es sei jedoch davon auszugehen, dass „mehr als die Hälfte“ der etwa 240 Arbeitsplätze im Geschäftsbereich Etiketten und in der Verwaltung betroffen seien. Der zweite Geschäftsbereich