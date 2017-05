Aichtal (erb) - Große Veränderungen beim Etikettenspezialist Pago in Aichtal: Von den 320 Arbeitsplätzen sollen 40 Prozent - also etwa etwa 130 - wegfallen, das teilte das Unternehmen gestern mit. Die ursprünglich schweizerische Pago-Gruppe, Spezialanbieter für Etiketten und Etikettiermaschinen, gehört seit 2012 zur japanischen Fuji-Seal-Gruppe. Nach eigenen Angaben ist sie weltweit führender Anbieter für Verpackungslösungen. Neben Aichtal gibt es Standorte in Polen und der Schweiz.

