Jesus hat lockiges, braunes Haar und trägt ein Gewand aus grob gewebtem Stoff. Seinem Weg vom Einzug nach Jerusalem über die Kreuzigung bis zur Auferstehung kann man im katholischen Gemeindezentrum St. Michael in Reichenbach in einer berührenden, detailreichen Darstellung folgen. Noch bis zum 23. April ist dort die „Osterkrippe“ zu sehen, deren Szenen Erwachsene wie Kinder in ihren Bann ziehen.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w