(red) - Die Stadt Filderstadt nimmt am Verwertungsprojekt des Landkreises für Baumschnittgut aus Streuobstwiesen teil. Bis voraussichtlich zum 1. April steht nur ein Sammelplatz zur kostenlosen Anlieferung von Schnittgut zur Verfügung. Er befindet sich in Harthausen auf dem Gelände des Berghofs. Hier ist ein Streifen unterhalb der Fahrsilos, gegenüber von den Maschinenhallen, abgegrenzt. Die Stadtverwaltung bittet alle Teilnehmenden, nur Schnittgut aus Streuobstwiesen anzuliefern. Für Gartenabfälle oder Nadelgehölze stehe die Deponie Eichholz in bewährter Weise zur Verfügung. Andere bisherige Sammelplätze würden nicht mehr angefahren.