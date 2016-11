Wer gleich zu Beginn des Krämermarkts unterwegs war, konnte die Stände noch trockenen Fußes besichtigen. Dann setzte der Regen ein und viele waren froh, den Schirm dabei zu haben. Auch die Temperatur wollte kaum über zehn Grad steigen und hielt deshalb die Besucher in Bewegung. Dabei hatten die Betreiber des Krämermarkts sich mit ihren rund 100 Ständen so viel Mühe gegeben und die Verkaufsflächen hübsch dekoriert. Überall roch es nach Köstlichkeiten: Der Duft von frischen Berlinern stieg ebenso in die Nase wie der von gegrillten Würstchen und Langosch.

Wer wollte, konnte sich mit warmen Mützen eindecken,