Wieder hat eine Gemeinderatssitzung in der großen Stadthalle stattgefunden, weil die Plochinger Streitfrage schlechthin auf der Tagesordnung stand. Doch im Vergleich zu den bisherigen Debatten waren wesentlich weniger Zuschauer da: Einige der teils vehement auftretenden Verfechter eines Erhalts des Stadtbades hatten wohl schon aufgegeben. Denn was die Stadträte nun einstimmig beschlossen haben, war absehbar: In den vergangenen Monaten zeichnete sich ab, dass nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch die Gemeinderatsfraktionen immer mehr zum Abriss der maroden Einrichtung tendieren. Schweren Herzens, wie alle in unterschiedlichen Formulierungen