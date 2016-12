Der Kosmos-Verlag hatte „Targi“ im März 2012 gerade auf den Markt gebracht, da juckte es den Schöpfer des Spiels bereits wieder in den Fingern. „Schon damals habe ich an einer Erweiterung he­rumgetüftelt“, erzählt Andreas Steiger. Viereinhalb Jahre später ist es nun so weit: Die Erweiterung von „Targi“ steht in den Regalen der Spielwarenhändler.

Dabei hatte es lange Zeit gar nicht so ausgesehen, also ob es überhaupt je einen Zusatz zu „Targi“ geben würde. Denn der Kosmos-Verlag, bei dem das Spiel erschienen ist, setzt eher auf Neuheiten als auf Erweiterungen zum Bestand, wie Andy Steiger weiß: