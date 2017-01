Für viele Ruiter konnte die Renovierung des Waldheims nicht schnell genug gehen. Fast ein halbes Jahr wurden vor allem Küche und Fußboden erneuert. „Von der Optik her ist es gemütlicher und schöner geworden“, sagt Gerhard Dittinger, stellvertretender Vorsitzender des Waldheimvereins. Das Ehepaar Wolf bringt zudem fri-schen Wind in die Küche. Beide sind gelernte Köche, sie wurde in der Dresdener Semperoper ausgebildet, er in der Stuttgarter Liederhalle. Zuletzt führten sie den Landgasthof zum Ochsen in Kohlberg.

Gutbürgerlich, aber modern soll es bei ihnen sein. So wird auch dem Vegetarier und Veganer